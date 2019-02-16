حبي انا غير

الحب كل يوم عيد بوجود الام تتربع على عرش القلوب لا يخفت نور محبتها فهي البسمة والفرحة في حياة ابنائها وملكة كل بيت في كل عمر وفي كل وقت وفي كل مكان

احبك ياامي بعدد مانطق فيها البشر وتغنى بها الشعراء وعزفت بها الاوتار وتجمع حبات المطر على السهول واوراق الشجر

اهديك القلب ودقاته ونبض العروق وبلون دمي الاحمر اخط لك كلمات تجمع مشاعري الجياشة لك انت يانبع الحب في مجرتي بكل تانية بعمري اهديكي حبي واشواقي

ادامك لي ربي وانت بلباس الصحة والعافية يااطيب واحن ام في الدنيا

ابنتك عذبتها الغربة وتحلم ان تجثو عند.قدميك تطلب رضاكي ودعائك

افتحي ذراعيك وضميني لصدرك الحنون افرغي شوق السنين وامسحي دمعتي بيديك الحانتين ياامي