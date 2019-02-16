أسرار اختيار ألوان ملابسك حسب لون بشرتك

أميرة خالد(صدى):

قالت خبيرة التجميل والموضة هبة محمد، أن سر إشراقة أي فتاة وسيدة يكمن في القدرة على اختيار ألوان الملابس حسب درجة لون البشرة، فألوان الملابس تنعكس على لون البشرة ولون العين، فهناك ألوان قد تزيد من جمال وتألق الفتاة، وألوان أخرى قد تخفي جمالها، أو تظهر البشرة باهتة.

– البشرة شديدة البياض المضيئة

هذه البشرة تتألق مع معظم الألوان، سواء ألوان الباستيل، أو الألوان القوية مثل الأزرق الداكن، والبيج، والبني، والليموني والوردي الفاتح.

إلى جانب الألوان المشرقة كالأرجواني والأحمر والبرتقالي والأصفر والأبيض الساطع.

مع ضرورة الابتعاد عن الملابس السوداء، التي تظهر هذه البشرة باهتة.

وتذكري أن الملابس الزرقاء تبرز العيون الزرقاء، والعيون الخضراء تبرزها الملابس الخضراء.

– البشرة متوسطة اللون “الزيتونية”

هذه البشرة تبدو جيدة مع ألوان الأرض؛ كالأسود، والبيج، الكاكي، والوردي الداكن، والبني الداكن.

الأخضر الليموني أو الزيتوني، لا يناسب هذه البشرة حيث يظهرها شاحبة.

– البشرة السمراء

تتماشى هذه البشرة مع ألوان الكاكي والأبيض والأزرق والرمادي الفاتح، والباذنجاني، والأحمر المشرق والبرتقالي والوردي.

أما ألوان الأسود، والفيروز المشرق، والأخضر والبني الداكن والأزرق الداكن، ليست ألوان مناسبة لذوي البشرة الداكنة.

وإذا كان لديك الرغبة في ارتداء اللون الأسود، فيمكن لبس قطعة واحدة كلون تكميلي فقط.