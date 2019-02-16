بعد إنقطاع طويل.. ديانا حداد تعود بجلسة أغاني خليجية
قررت المطربة ديانا حداد العودة إلى جمهورها بعد انقطاع طويل ، وذلك بعد تسجيل جلسة غنائية ، تحت عنوان ” جلسة خليجية 2019 ” ، طرحت منها أغنية ” عشيري ” الإماراتية القديمة .
وتم بث الأغنية على الإنترنت عبر يوتيوب ، والمكتبت الموسيقية الإلكترونية ، إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية .
كما طرحت ” ديانا ” أغنية ” فديت عيونك وطاريك ” وهي من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان الفنان وليد الشامي، وستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقي الأغنيات وفق برنامج مخطط وذلك بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44605 ] نشر منذ 7 دقائق
ياالله حيها😘😘😘