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بعد إنقطاع طويل.. ديانا حداد تعود بجلسة أغاني خليجية

بعد إنقطاع طويل.. ديانا حداد تعود بجلسة أغاني خليجية
أميرة خالد(صدى):

قررت المطربة ديانا حداد العودة إلى جمهورها بعد انقطاع طويل ، وذلك بعد تسجيل جلسة غنائية ، تحت عنوان ” جلسة خليجية 2019 ” ، طرحت منها أغنية ” عشيري ” الإماراتية القديمة .

وتم بث الأغنية على الإنترنت عبر يوتيوب ، والمكتبت الموسيقية الإلكترونية ، إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية .

كما طرحت ” ديانا ” أغنية ” فديت عيونك وطاريك ” وهي من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان الفنان وليد الشامي، وستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقي الأغنيات وفق برنامج مخطط وذلك بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .


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