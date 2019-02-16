بالفيديو.. نسرين طافش تكشف أسرار حياتها الخاصة وتحلم أن تكون ” أم “

أميرة خالد(صدى):

قالت الفنانة الجزائرية السورية نسرين طافش، إنها لو لم تكن ممثلةً لأصبحت “أم”، مضيفة أنها كانت ستصبح سيدة منزل وتتفرّغ للأمومة لأنها تعشق الأجواء العائلية ودفء الأسرة والأطفال.

أشارت طافش إلى أنها تحلم بتقديم عمل سينمائي غنائي، كما تتمنى إقامة دويتو مع الكثير من الفنانين، أبرزهم الفنان تامر حسني الذي يمكنها التعاون معه لتقديم عمل يجمع بين الغناء والتمثيل.

وأوضحت طافش أنها محظوظة للغاية وسعيدة بمشاركتها في فيلم “نادي الرجال السري” لأنها بدأت مع فريق عمل قوي وناجح، مشيرةً إلى أن بيئة العمل كانت رائعة واستمتعت للغاية خلال تمثيلها أمام الكاميرا وبالكواليس.