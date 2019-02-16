” جوارديولا ” يخشى من مبارة اليوم أمام نيوبورت كاونتي

طلال الغامدي(صدى):

اعترف ” بيب جوارديولا ” مدرب مانشستر سيتي بمخاوفه من ” معاناة ” فريقه أثناء مواجهة نيوبورت كاونتي المنافس له في الدوري الإنجليزي اليوم السبت .

وقال ” جوارديولا ” في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة : سنواجه مشاكل لأن لاعبيهم أطول وأقوى من لاعبينا، كما أنهم سيكونون أفضل منا في بعض الأمور، استعددنا للمباراة ونكن كل الاحترام للمنافس الذي خاض مسيرة رائعة في البطولة وانتصر على ليستر سيتي وميدلسبره .

وحث المدرب الإسباني لاعبيه على التأقلم مع أرضية ملعب رودني باريد ، قائلاً أنها ليست المرة الأولى التي يخوض فريقه المباراه خارج أرضه .

الجدير بالذكر أن تشكيلة مانشستر معروفة بتفضيلها الأرضية الجيدة بملعب الاتحاد وغيرها من الملاعب في الدوري الإنجليزي، مما يجعلها في إختبار حقيقي اليوم باللعب على أرض إستاد رودني باريد وهو ملعب نيوبورت كاونتي وفريقين آخرين .