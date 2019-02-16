واتساب يطرح تطبيقا للتخلص من الجروبات المزعجة

وكالات(صدى):

كشفت تقارير، عن قيام ” واتساب ” قريباً بطرح تحديث جديد، يخلصك من الجروبات المزعجة، ويمكنك عبر 3 اختيارات، من انتقاء من ترغب مشاركته؛ حيث أن الخيار الأول يسمح لأي جهة اتصال بإضافتك، كما الحال منذ إطلاق خدمة المجموعات.

وأوضحت أن الخيار الثاني لن يسمح سوى لمديري المجموعات بقوائم الاتصال المخزنة لديك بإضافتك، أو تلقي دعوة من مستخدميها ليصبح لك خيار قبولها أو رفضها؛ فيما يمنع الخيار الثالث أي جهة اتصال بإضافتك، وذلك عبر إغلاق هذه الخدمات تماما لجميع الأقارب أو الأصدقاء.

وأشارت إلى أت ذلك يلزم موافقتك المسبقة في حال رغبت الانضمام إلى أي مجموعة دعيت إليها، لافتةً إلى أن ذلك من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم الحساب، ومن ثم اختيار إعدادات الخصوصية، فالمجموعات، لاختيار الإعداد الذي يناسبك.