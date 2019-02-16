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بالفيديو.. أسرع عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في بلد عربي

بالفيديو.. أسرع عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في بلد عربي
القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة عملية سطو مسلح على محل مجوهرات ومشغولات ذهبية بمصر .

وأظهر الفيديو مشهد مرعب لهجوم مسلحين ملثمين على المحل أثناء تواجد صاحبه والعاملين ، حيث أطلق أحدهم النار على صاحب المحل حينما حاول مقاومته وسط تواجد بعض الزبائن .

وقام الملثمون بسرقة جميع محتويات المحل وجمعها في أجولة ، في عملية لم تستغرق سوى 5 دقائق ليفرو هاربين عبر مركبة كانت بحوزتهم .

وأسفر الحادث عن إصابة صاحب المحل وآخر تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج ، ولا تزال التحقيقات جارية .


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