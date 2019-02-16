جاريث بيل مهدد بعدم استكمال الموسم

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن مهاجم ريال مدريد، جاريث بيل، مُهددٌ بالإيقاف لفترة طويلة بسبب احتفاله بالهدف الثالث بمرمى أتلتيكو مدريد السبت الماضي بالجولة الـ 23 من منافسات الدوري المحلي.

وسيُعاقب اللاعب الويلزي بالإيقاف من أربع إلى إثنتي عشرة مباراة في بطولة الدوري، وفق لائحة الاتحاد الإسباني للعبة، فيما كانت رابطة الليجا قد استنكرت احتفال بيل والذي وُصف بغير اللائق والمهني.

وجاء بيان الرابطة كالتالي: ” في الدقيقة الثالثة والسبعين من اللقاء، أثناء احتفال بيل بالهدف الثالث، سمع صوت استهجان من أنصار أتلتيكو، ليقوم بهز ذراعه بطريقة غير لائقة، وهي لقطة اعتبرت استفزاز للمشجعين، هكذا احتفالات ستستفز المشجعين، الأمر الذي يعتبر مخالفًا للسلوك الرياضي، حتى إن لم يكن ضمن إطار لائحة العقوبات ” .

وأضافت: ” وهو ما سنقوم بإرسال للجنة التأديبية التابعة للاتحاد لاتخاذ العقوبة المناسبة، سيتم تحديد العقوبة بحسب درجة الفعل، إن كان الهدف هو استفزاز المشجعين فإن العقوبة ستكون من 4 إلى 12 مباراة، إن لم يكن استفزازًا ستتراوح العقوبة بين مباراة واحدة إلى 3 ” .