تحرير مواقع جديدة بمديرية الحشاء في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية عن تحرير مواقع جديدة في مديرية الحشاء، غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وبحسب المعلومات الواردة فإن قوات الجيش حررت موقع “الحديدة” غرب قرية حوشب، وقرية “نجد المكلة” بمنطقة الأحذوف، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية التي لاذت بالفرار.

وأسفرت المعارك عن مصرع 4 من عناصر الميليشيا الانقلابية، وجرح 5 آخرين.

وتمكنت ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء المعارك من تفجير جسر “الزقماء”، وعدد من عبارات تصريف المياه، في محاولة فاشلة منها، لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.