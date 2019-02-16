جيوش من الجراد تقترب من المملكة ومصر

نايف السالم(صدى):

كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إن أسراب الجراد التي انتشرت في السودان وإريتريا تتزايد بسرعة على طول جانبي البحر الأحمر إلى السعودية ومصر، وذلك في تهديد محتمل للمحاصيل والأمن الغذائي؛ لافتةً إلى أن الأمطار الجيدة على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان سمحت بتكاثر جيلين منذ أكتوبر، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الجراد، وتشكل أسراب سريعة التنقل.

وأوضحت المنظمة، أنه عبر سرب واحد على الأقل إلى الساحل الشمالي للمملكة في منتصف يناير تبعته أسراب أخرى بعد أسبوع؛ محذرةً من خطر انتقالها المحتمل باتجاه الحدود الهندية-الباكستانية: ” الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة إلى أن يصبح الموقف تحت السيطرة قبل بدء التكاثر الصيفي ” .

وتابعت: ” اتساع التفشي الحالي يعتمد على عاملين رئيسيين وهما المكافحة الفعالة وإجراءات المراقبة في مناطق تكاثر الجراد بالسودان وإريتريا والسعودية والدول المجاورة، وكثافة سقوط الأمطار بين مارس ومايو على جانبي البحر الأحمر وداخل شبه الجزيرة العربية ” مشيرةً إلى أن: ” عمليات المكافحة عالجت 200 ألف فدان منذ ديسمبر منها نحو 74 ألف فدان في الأسبوعين الأخيرين بمصر وإريتريا والسعودية والسودان ” .