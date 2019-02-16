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” الحصيني ” يكشف حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الإسبوع

” الحصيني ” يكشف حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الإسبوع
الرياض(صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة ” تسميات ” ، قدوم موجة برد متوسطة القوة على المنطقة الشمالية وتبوك والجوف والمدينة وحائل والقصيم والرياض .

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي أن هذه الحالة ستبدأ في الرياض اليوم وغداً الأحد بالمنطقة الشرقية ، متوقعاً استمرار موجة البرد حتى نهاية الاسبوع الخميس .

وأضاف “الحصيني ” : نبشركم بحالة ممطرة قادمة – بإذن الله- على معظم المملكة أكثروا من الأستغفار لعل الله يرحمنا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21343 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يجيب الخير

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