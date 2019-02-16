إلزام مواطن بدفع النفقة الشهرية لزوجته بعدما تملص من تسجيل ابنته بجازان

تركي السالم(صدى):

قررت محكمة التنفيذ بجازان إلزام مواطن على دفع النفقة الشهرية لزوجته وابنته، كما أجبرته على تسجيل ابنته التي أنجبها من زوجته المقيمة لدى الأحوال المدنية.

ويأتي ذلك القرار بعد أن تملص من تسجيلها في سجل الأسرة، لتحصل على حقوقها المدنية.

وتفصيلا، ألزمت محكمة جازان مواطنا بدفع النفقة الشهرية لزوجته وابنته المتأخرة، ودفع قيمة النفقة المستقبلية الشهرية، مع إلزامه بإضافة ابنته في سجل الأسرة لدى الأحوال المدنية، على أَن ينفذ ذلك خلال 5 أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، قبل اتخاذ العقوبات والإجراءات الرادعة في حقه.