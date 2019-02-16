المؤبد لخليجي قتل صديقته بجرعة ” هيروين ” وأخفى جثتها

أبو ظبي(صدى):

قضت محكمة الجنايات بدبي بإدانة ومعاقبة شابًا بالسجن المؤبد، لتورطه في قتل صديقته بجرعة زائدة من مخدر الهيروين، وإخفاء جثتها في مزرعة.

وأدين المتهم البالغ من العمر 35 عاماً، بتهم عدة؛ تعاطي المخدرات، وتسهيل تعاطيها للشابة الضحية، وإخفاء جثتها.

وكانت والدة الشابة قد أبلغت باختفائها منذ أيام عدة، ولم تعد إلى المنزل في موعدها المعتاد، وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق من البحث الجنائي استطاع التوصل إلى أن المتهم كان آخر شخص شوهد مع المجني عليها، فتعقبه رجال المباحث حتى استطاعوا القبض عليه.

وباستجوابه، قال إنه ارتبط بالمجني عليها منذ فترة طويلة، والتقيا يوم 22 من مارس الماضي لتعاطي المخدرات التي دأب على توفيرها لها مجاناً.

وذكر المتهم أنهما تعاطيا المخدرات داخل سيارته حيث حقنها بجرعة زائدة من الهيروين، ما أدى إلى إصابتها بهبوط مفاجئ، وتوقفت وظائفها الحيوية عن العمل، ثم توفيت.

وأشار إلى أنه أصيب بتوتر وخوف، ولم يعرف ماذا يفعل، ثم فكر في طريقة للتخلص من الجثة حتى لا يخضع للمحاكمة.