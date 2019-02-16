بالفيديو..حديث عفوي بين أمير جازان بالنيابة وسيدة مُسنة

تركي السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول ، حديثًا عفويًا دار بين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وسيدة مًسنة وعائلتها في الكورنيش الشمالي بجازان.

وأظهر المقطع حديث الأمير محمد بن عبدالعزيز وسؤاله للسيدة: ” تؤمرينا بشيء ؟ ” ،لترد عليه بعفوية قائلة : ” نورت الدنيا كلها “.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لنائب أمير جازان، بعيدًا عن البرتوكولات الرسمية.