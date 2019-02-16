خسائر الحمدين تتوالى.. أسطورة غاز الدوحة تنهار

طلال الصوي(صدى):

مازال نظام الحمدين يدفع فاتورة دعمه الإرهاب، وسياساته الساعية إلى بث الفوضى في المنطقة العربية، حيث تتكبد قطر الخسائر يوما بعد يوم.

وأعلنت قطر رفع انتاج الغاز المسال، رغم الخسائر التى تكبدتها فى هذا القطاع، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.

وكشف تقرير لوكالة ” إيكوفين ” السويسرية، للدراسات الاقتصادية أن الـ 10 سنوات الأخيرة شهدت تطورا نوعيا في الغاز الطبيعي المسال، ما بين 2006 إلى عام 2016، موضحة أنه فيما كانت قطر أحد المصدرين الرئيسيين للغاز في العالم من بين 15 دولة تليها استراليا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا، تخطى عدد تلك الدول المصدرة للغاز 39 دولة.

وأوضحت الوكالة أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، احتلت أفريقيا مكانة هامة في تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مرورا بالسنغال وموريتنيا، ما سحب البساط من تحت دول المنطقة على رأسها قطر.

ووسط معاناة وأزمة سيولة خانقة في الدوحة تكشف انخفاض عائدات قطاع الغاز القطري، تهاوى المؤشر العام للبورصة القطرية، ليتراجع 1.33% في نهاية تعاملات الجلسة، حيث أغلق عند النقطة 10302.41 خاسراً 138.8 نقطة، ليصل لأدنى مستوياته خلال أسبوعين.

وهبطت مؤشرات 5 قطاعات، يتصدرها الصناعات بنحو 1.4%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع العقارات بواقع 1.03%، والبضائع 0.79%.

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