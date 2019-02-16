لخروجه عن الإسلام.. ممثل مصري قد يواجه عقوبة السجن 3 سنوات

القاهرة(صدى):

أعلن الممثل الشاب المصري شادي سرور، عن تركه الدين الإسلامي؛ قائلا: ” نفس الإنسان في الصورة، لكنني أصبحت شخصًا جديدًا ” .

ومن جانبه أكد الفقيه الدستوري المصري شوقي السيد، أن ما قام به شادي سرور يعد امتهان وإزدراء للأديان، مشيرا إلى أن الإلحاد غير مدرج له عقوبة بالقانون المصري.

وأوضح الفقيه أن عقوبة شادي سرور تصل إلى 3 سنوات نظرا لمجاهرته بالإلحاد عل مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما رأى قانوني أن شادي سرور انتهك المادة 98 من الدستور المصري، ويعتبر مزدريا للدين الإسلامي، حيث إنه يندرج تحت بند استغلال الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.