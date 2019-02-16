حسين الشريف: ” وضاعت حقوقك يا اتحاد مابين فار وفار “

ماجد محمد(صدى):

استنكر المتحدث الرسمي السابق لنادي الاتحاد حسين الشريف؛ ما شهده لقاء نادي الاتحاد والرائد أمس الجمعة، موضحًا أن هناك ظلم تحكيمي في ضربات جزاء مستحقة للاتحاد.

وقال الشريف في تغريدة له: ” نصدق مين يا فار أعيننا أم وعود جلال ؟ طالبنا أن يكون خلف الفار أجنبي ،وشاهدنا الاجنبي خلفه فار” .

وتابع ساخرًا : ” وضاعت حقوقك يا اتحاد مابين فار وفار ” ،مضيفًا: ” الاتحاد في ظروفه الصعبة، أحوج ما يكون للعدالة والوضوح، وتلحقه أضرار وأخطاء لا تغتفر والسكوت عنها كارثة ” .

وتسائل: ” ما قيمة الفار إن كان لا يرى ولا ينصف، أم أن ألوان الاتحاد باتت تستفز أعينكم وأعين من يمثلكم في غرفة الفار..سيحاسبكم التاريخ ” .

يذكر أن لقاء الاتحاد والرائد ضمن منافسات الجولة الـ20 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

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