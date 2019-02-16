استقالة نائب سلوفيني بعد سرقته ” ساندويتش “

ليوبليانا(صدى):

في واقعة غريبة، استقال نائب في البرلمان السلوفيني بعد سرقته لـ ” ساندويتش ” من محل في العاصمة ليوبليانا.

وبرر النائب فعلته بأن العاملين في المحل قد أهملوا طلبه، وإنه استاء من إهمال العاملين في المحل له، وقرر تجريب فعالية الإجراءات الأمنية في المحل التجاري، بالخروج دون دفع قيمة الساندويتش.

وخرج النائب من دون أن يلحظ أحد فعلته، وعاد لاحقا إلى المحل لدفع ما بذمته من مال.

وتسرب الخبر عندما اعترف النائب بما فعله أمام زملائه النواب في اجتماع لجان البرلمان.

وضحك النواب على القصة عندما سمعوها من زميلهم، ولكن رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للحزب، وصف ما النائب بأنه أمر “غير مقبول”.