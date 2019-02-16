للمرة الثانية على التوالي..سائق مركبة يسحل كلبًا في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

فتحت شرطة الشرائع تحقيقا مع سائق مركبة قام بتعذيب كلبًا على طريق المغمس شرق مكة المكرمة، وذلك عقب أيام قليلة من القبض على معذب كلب آخر بجازان.

وكان مواطن قد تقدم ببلاغ للشرطة، يفيد بتعذيب سائق مركبة لكلب، وتمكن من معرفة رقم اللوحة.

وتم القبض على سائق المركبة في منطقة الشرائع، وإعداد محضر بالواقعة، وتسليمه لمركز شرطة الشرائع لتتولى التحقيقات معه بحكم الاختصاص.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، قد شدد على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات، وستتم إحالة المخالفات الأخرى التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة الأسبوع الماضي أن العقوبات قد تصل لـ 500 ألف ريال على المسيئين للحيوانات.

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