للمرة الثانية على التوالي..سائق مركبة يسحل كلبًا في مكة المكرمة
فتحت شرطة الشرائع تحقيقا مع سائق مركبة قام بتعذيب كلبًا على طريق المغمس شرق مكة المكرمة، وذلك عقب أيام قليلة من القبض على معذب كلب آخر بجازان.
وكان مواطن قد تقدم ببلاغ للشرطة، يفيد بتعذيب سائق مركبة لكلب، وتمكن من معرفة رقم اللوحة.
وتم القبض على سائق المركبة في منطقة الشرائع، وإعداد محضر بالواقعة، وتسليمه لمركز شرطة الشرائع لتتولى التحقيقات معه بحكم الاختصاص.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، قد شدد على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات، وستتم إحالة المخالفات الأخرى التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة الأسبوع الماضي أن العقوبات قد تصل لـ 500 ألف ريال على المسيئين للحيوانات.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65372 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, لو أدبتوا الأول أدبٍ زين ماعادها الثاني ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11764 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح كلامك يخوي ابو محمد 😎 .
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إذا ذبحت الأسد خاف ألكلب أكرمك الله والسامعين .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44469 ] نشر منذ 57 دقيقة
المشكلة أننا نسمع عن الحادثة
لكن مانسمع عن ماجرى فيها من حكم أو ردع
وهذا سبب أزدهار السلبيات في مجتمعنا
لدرجة إذا قام أحد بفعلة مشينه
وجدنا من يقومون بتقليدة في مختلف المناطق.
روميو[ عدد التعليقات: 1054 ] نشر منذ 16 دقيقة
سجن وغرامه 50 الف