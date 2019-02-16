بالفيديو.. محمد عبدالجواد: يجب محاسبة من أطلق شائعة تجميد الاتحاد السعودي

نواف السالم(صدى):

أكد إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لم يصلهم أي خطاب فيما يخص قضية اللاعب فريد شكلام من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج الديوانية: ” وصلتنا استفسارات عديدة بخصوص قرارات أخرى وتم الرد عليها ولكن فيما يخص شكلام لم تصلنا أي مخاطبات، ولكن في المجمل اللاعب صدر قرار لمصلحته من غرفة فض المنازعات في المملكة عام 2016. ”

وأضاف: ” القاسم “: ” ومن واجبنا كإتحاد حفظ حقوق جميع من ينتسب أو يقع تحت مظلة الاتحاد السعود لكرة القدم، ومن الملفات المهمة والتي تأخذ طابع الأولوية وتذهب على طاولة مجلس الاتحاد الحالي منذ استلامه قيادة الاتحاد هو قرارات غرفة فض المنازعات التي لم يتم تنفيذها في السابق لأي سبب. ”

وفي سياق متصل قال محمد عبدالجواد، لاعب دولي سعودي، إن المملكة محاربة ويجب محاسبة من أطلق الشائعات ضد سمعتها الرياضية.

وأضاف ” عبدالجواد ” خلال استضافته في البرنامج نفسه: ” أن الدولة كاملة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حرصين كل الحرص على مساندة كل الرياضيات وكل الشعب والذي أشاع شائعة تجميد الاتحاد السعودي لابد أن يحال للتحقيق لأن هذا لعب في سمعة وطن ” .

#الديوانية

محمد عبدالجواد – السعودية محاربة ويجب محاسبة من أطلق الشائعات ضد سمعتها الرياضية . pic.twitter.com/3kRKifRoaW — KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 15, 2019