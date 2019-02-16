بالصور.. نمو قرن برأس سيدة

أميرة خالد(صدى):

أجلت سيدة حفل زفافها، بسبب نمو قرن غريب في رأسها، يشبه الموجود في رأس وحيد القرن.

وذهبت لدكتورة وأخبرتها أن القرن الذي ينمو في رأسها يؤلمها، وأنها تضطر إلى إخفائه بربط شعرها مثل الكعكة، قائلة: ” إنه قرن تمامًا مثل الذي يملكه وحيد القرن، لا أريد أن يراه أي أحد، فأقوم بإخفائه بواسطة شعري، إنه يؤلمني ولكن تأثيره العاطفي علي أسوأ بكثير. ”

وتابعت: “ أشعر بالكثير من الإحراج بسبب قرني، الأمر الذي جعلني أؤجل حفل زفافي، أنا مخطوبة منذ خمس سنوات، وعندما يسألني خطيبي عن الموعد أهرب من إجابة السؤال لأنني أريد أن أبدو جميلة في يوم زفافي. ”

وخضعت ليزا لعملية جراحية تم إزالة القرن من خلالها، لتعود لمزاولة حياتها الطبيعية.