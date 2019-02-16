بالفيديو.. ” الفيفا ” ينفي وجود عقوبات على اتحاد القدم بالمملكة

نواف السالم(صدى):

أوضح ياسر المسحل، عضو لجنة الإنضباط في الاتحاد الدولي ” FIFA ” ، حقيقة فرض عقوبات على الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل ” فيفا ” .

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الديوانية ” ، إنه ” لا يعتقد بهذه السهولة يتم تجميد اتحاد رياضي بسبب قضية لاعب، ومن المستحيل إيقاف النشاط الرياضي في السعودية ” .

كما أكد أنه لا يوجد أي ناد مهدد بخصم النقاط أو الهبوط بعد مكرمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.