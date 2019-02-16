بالفيديو.. ” الفيفا ” ينفي وجود عقوبات على اتحاد القدم بالمملكة
أوضح ياسر المسحل، عضو لجنة الإنضباط في الاتحاد الدولي ” FIFA ” ، حقيقة فرض عقوبات على الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل ” فيفا ” .
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الديوانية ” ، إنه ” لا يعتقد بهذه السهولة يتم تجميد اتحاد رياضي بسبب قضية لاعب، ومن المستحيل إيقاف النشاط الرياضي في السعودية ” .
كما أكد أنه لا يوجد أي ناد مهدد بخصم النقاط أو الهبوط بعد مكرمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
#الديوانية
ياسر المسحل – لا يوجد أي نادي مهدد بخصم النقاط أو الهبوط بعد مكرمة ولي العهد pic.twitter.com/VhhlqtFg9u
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 15, 2019
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