  • الجمعة 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. ” الفيفا ” ينفي وجود عقوبات على اتحاد القدم بالمملكة

بالفيديو.. ” الفيفا ” ينفي وجود عقوبات على اتحاد القدم بالمملكة

بالفيديو.. ” الفيفا ” ينفي وجود عقوبات على اتحاد القدم بالمملكة
نواف السالم(صدى):

أوضح ياسر المسحل، عضو لجنة الإنضباط في الاتحاد الدولي ” FIFA ” ، حقيقة فرض عقوبات على الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل ” فيفا ” .

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الديوانية ” ، إنه ” لا يعتقد بهذه السهولة يتم تجميد اتحاد رياضي بسبب قضية لاعب، ومن المستحيل إيقاف النشاط الرياضي في السعودية ” .

كما أكد أنه لا يوجد أي ناد مهدد بخصم النقاط أو الهبوط بعد مكرمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *