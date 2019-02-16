فهد الخضيري يوضح حقيقة تخفيض الضغط من خلال الماء الدافيء

عادل الحربي(صدى):

أوضح فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، حقيقة تخفيض الضغط من خلال الماء الدافيء.

وقال فهد: ” يدور مقطع يزعم فيه إنه يمكن تخفيض الضغط خلال خمس دقائق بغطس الأرجل بماء دافيء. ”

وتابع ” الخضيري “: ” هذا مؤقت لأن الماء الدافيء يوسّع الشرايين فيخف الضغط مؤقتاً، لكن بعد إزالة الماء الدافي بعشر أو 20 دقيقة يعودالضغط للارتفاع. ”

واختتم عالم المسرطنات: ” لذا لابد من العلاج واتركوا خرابيط الجهلة التي قد تودي بحياة شخص أو تسبب له جلطة. “