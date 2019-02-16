  • الجمعة 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. فهد الخضيري يوضح حقيقة تخفيض الضغط من خلال الماء الدافيء

فهد الخضيري يوضح حقيقة تخفيض الضغط من خلال الماء الدافيء

فهد الخضيري يوضح حقيقة تخفيض الضغط من خلال الماء الدافيء
عادل الحربي(صدى):

أوضح فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، حقيقة تخفيض الضغط من خلال الماء الدافيء.

وقال فهد: ” يدور مقطع يزعم فيه إنه يمكن تخفيض الضغط خلال خمس دقائق بغطس الأرجل بماء دافيء. ”

وتابع ” الخضيري “: ” هذا مؤقت لأن الماء الدافيء يوسّع الشرايين فيخف الضغط مؤقتاً، لكن بعد إزالة الماء الدافي بعشر أو 20 دقيقة يعودالضغط للارتفاع. ”

واختتم عالم المسرطنات: ” لذا لابد من العلاج واتركوا خرابيط الجهلة التي قد تودي بحياة شخص أو تسبب له جلطة. “


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *