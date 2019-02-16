حائل.. ممرضتان تكشفان تفاصيل الحادث بعد إنقاذهما شاب ابتلع لسانه

علي العنزي(صدى):

كشفت وفاء العنزي ومريم الشمري، الممرضتان اللتان أنقذتا مصاب ابتلع لسانه في حادث مروري وقع على طريق المدينة حائل.

وتقول وفاء العنزي التي تعمل في مستشفى حائل العام، إنها كانت متجهة لمنزل أهلها في زيارة عائلية، لتجد حادثا أمامها، ولم تتردد في النزول والمساعدة كواجب إنساني يقع على عاتقها كممرضة وممارسة صحية.

وأضافت: ” عند نزولي للموقع وجدت زميلة المهنة مريم، وهي تقوم أيضاً بالمساعدة، وعند قياس النبض وتقييم الحالة مني ومن زميلتي مريم، كان المصاب يعاني من ضيق التنفس، وكان الخوف من أن يتبلع لسانه ويختنق وهو ما تفاديناه لإبقاء اللسان بوضع جيد حتى تم نقله للمستشفى ” .

من جانبها، أوضحت مريم الشمري التي تعمل بالمركز الصحي بالوسيطا أنها ” توقفت عند الحادث وأول عمل قمت به تقييم الحالة والبدء بمباشرة الإسعافات الأولية، باعتبار ذلك واجب أي ممارس صحي، ليقوم بالعمل والمساعدة الطبية لإنقاذ مصاب وإبقائه على قيد الحياة ” ، وفقًا لـ العربية نت.

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