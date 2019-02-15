زيوت طبيعية إستخدميها وستغنيك عن زيارة صالون الشعر

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في التغذية ، أن الزيوت الطبيعية تساعد على تعزيز نمو الشعر ليكون أكثر كثافة ونعومة ولمعاناً عبر تغذيته بالمواد الغذائية الطبيعية من الجذور وحتى الأطراف وتوفير العناية المثالية لفروة الرأس ، ما يُغني الفتيات والسيدات عن زيارة صالونات التجميل .

ومن بين هذه الزيوت :

زيت الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للميكروبات التي تساعد على التخلص من الجراثيم والبكتيريا المسؤولة عن التسبب بتلف فروة الرأس وبالتالي إعاقة نمو الشعر.

ويقوي هذا الزيت خصلات الشعر لحمايتها من التكسّر وتنشيط الشعر ومنحه الكثافة والقوة واللمعان والنعومة التي تحلم بها كل امرأة.

زيت اللوز

تؤدي هذا الزيوت الغنية بعوامل الترطيب المضادة للأكسدة إلى ترطيب الشعر ومنحه نعومة حريرية ولمعان متميز.

زيت الصبار

يحتوي هذا النوع من الزيوت على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تُعد مثالية لمنع تساقط الشعر أو التخفيف منه.

وتساعد الفيتامينات والمعادن الغنية في زيت الصبار على تعزيز صحة الشعر ولمعانه وحماية خصلاته.

زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون العنصر الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، يسهم هذا الزيت في جعل خصلات الشعر أكثر قوة وطولاً.

كما يمكن أيضاً استخدام زيت الزيتون كمرطّب ومعالج للشعر إضافة إلى إمكانية تسخينه لاستخدامه في علاج الشعر بالزيت الساخن.

زيت الحبة السوداء

تحتوي الحبة السوداء على العديد من الأحماض الأمينية والدهنية والمعادن والكربوهيدرات، المفيدة لتوفير حماية كاملة، ونمو ولمعان متميز للشعر.

ولتطبيق هذه الزيوت، يمكن تدليك فروة الرأس بالزيت حتى يتغلغل فيها. إتركي المزيج لمدة ساعة ومن ثم اغسليه للحصول على لمعان صحي.