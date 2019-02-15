بالفيديو.. كريم الأحمدي: نطلب السماح من جمهور الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكد كريم الأحمدي لاعب فريق الاتحاد، أنهم لم يركزوا في بداية المباراة، مشيرًا إلى أن الاتحاد تمكن من التعادل بالرغم من تعدد الفرص في التسجيل وتحقيق الفوز.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أنهم ” يطلبوا السماح من الجماهير الاتحادية و إن شاء الله المباراة القادمة نقدم كل شي ونفوز وشكرًا لهم على التشجيع ” .

وانتهى لقاء الاتحاد والرائد الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.