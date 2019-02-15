بالفيديو.. كاظم الساهر يشعل حفلًا غنائيًا في العلا
أحيا الفنان العراقي، كاظم الساهر، مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا، فى مدينة العلا على مسرح المرايا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.
وغنى كاظم عدد من الأغاني منها: ” سلامي، وأحبيني “، ونالت جميع الأغاني إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها، وأشاد الفنان كاظم الساهر في لقاء له مع قناة ” أم بي سي “، قبل انطلاق الحفل، بمدينة العلا، قائلا: “ الجبال والصحراء في العلا كأنها منحوتة بطريقة غريبة.. فالحقيقة هي متعة للنظر. ”
وتابع “ الساهر ”: ” شكرًا على الدعوة التي وجهتها لي المملكة.. وشرف لي أن أغني.. اليوم ستكون ليلة مختلفة تمامًا، وإن شاء الله تكون ليلة جميلة . ”
ماريدك بعد روح ماحبك بعد روح
ماشيلك وسط عيني .. بس بالقلب والروح..@WinterAtTantora@mbciraqtv@KadimAlSahirORG#mbc_العراق #كاظم_الساهر_في_العلا#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/xe2HigLbx9
— MBC1 (@mbc1) February 15, 2019
اترك تعليقاً