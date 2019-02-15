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بالفيديو.. كاظم الساهر يشعل حفلًا غنائيًا في العلا

بالفيديو.. كاظم الساهر يشعل حفلًا غنائيًا في العلا
أميرة خالد(صدى):

أحيا الفنان العراقي، كاظم الساهر، مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا، فى مدينة العلا على مسرح المرايا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وغنى كاظم عدد من الأغاني منها: ” سلامي، وأحبيني “، ونالت جميع الأغاني إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها، وأشاد الفنان كاظم الساهر في لقاء له مع قناة ” أم بي سي “، قبل انطلاق الحفل، بمدينة العلا، قائلا: “ الجبال والصحراء في العلا كأنها منحوتة بطريقة غريبة.. فالحقيقة هي متعة للنظر. ”

وتابع “ الساهر ”: ” شكرًا على الدعوة التي وجهتها لي المملكة.. وشرف لي أن أغني.. اليوم ستكون ليلة مختلفة تمامًا، وإن شاء الله تكون ليلة جميلة . ”


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