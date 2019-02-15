عبدالرحمن الحسين: مكافأة المبلغ عن التستر التجاري للمواطن والوافد

علي القحطاني(صدى):

تفاعل المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، مع استفسار بشأن المكافأت المالية التي تصرف لمن يبلغ عن التستر التجاري.

وجاء السؤال كالآتي: ” لماذا لا تشمل المكافأة المالية المقيم أيضًا، ويتم تكثيف حملات توعوية بعدة لغات عن المكافآت، إن كانت المبالغ مجزية سواء مادية أو تعديل أو تصحيح وضع إقامته أعتقد أن العامل البسيط سيبلغ عن من يشغله ليظفر بالمكافأة؟ ”

ورد المتحدث، قائلًا: ” المبلغ عن التستر التجاري يستحق مكافأة تبلغ 30 % من إجمالي الغرامة المحكوم بها إذا قدم دليلاً يصلح للإدانة سواءً كان سعودي أو وافد. “