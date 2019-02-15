بالفيديو.. تساقط زخات البرد على حي الربوه في الرياض
أظهر مقطع فيديو تساقط زخات البرد على حي الربوه في الرياض.
وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا مبكرًا يفيد بـ ” استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” .
وأوضح الإنذار، أن الأمطار ستبدأ من مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى التاسعة مساء غدًا السبت.
#الرياض_الان 🔴⛈️#عاجل .. تساقط لزخات البرد على حي الربوه في #الرياض
المصدر: @Gulf_Lightings
"تابعونا في تحليلات مستمرة رأس كل ساعة عبر👈@ArabiaWeatherSA#ساعه_استجابه #حط_تغريده_صلاه_عالنبي pic.twitter.com/CqGcrK2MpA
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 15, 2019
اترك تعليقاً