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بالفيديو.. تساقط زخات البرد على حي الربوه في الرياض

بالفيديو.. تساقط زخات البرد على حي الربوه في الرياض
حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو تساقط زخات البرد على حي الربوه في الرياض.

وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا مبكرًا يفيد بـ ” استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” .

وأوضح الإنذار، أن الأمطار ستبدأ من مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى التاسعة مساء غدًا السبت.


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