بالفيديو.. فنانة لبنانية ترفض مقارنتها بـ ” شمس الكويتية ” وتدافع عن أحلام

أميرة خالد(صدى):

صوبت الفنانة اللبنانية ميرنا طحان، سهام نقدها اللاذع إلى الفنانة الكويتية شمس، ورفضت مقارنتها بها، مدافعة عن الفنانة الإماراتية أحلام، ومؤكدة أنها تعرضت لظلم كبير، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكرت ” طحان ” خلال حلولها ضيفة على برنامج ” ع السيف ” الذي يُعرض على شاشة atv الكويتية، أنها بدأت مسيرتها الفنية بالتسويق لنفسها، وذلك بنشرها فيديوهات تمثيلية لها، تظهر إحياءها بعض الأعراس غير الحقيقية، مرجعة ذلك إلى عدم تلقيها مساعدات خارجية من أحد.

وكشفت ” طحان ” عن قيام ” شمس ” بالأمر ذاته، وذلك بنشرها لمقاطع مصورة لحفلات زفاف وهمية.

وذكرت الفنانة اللبنانية، أنها علمت بما فعلته شمس، عن صديق مشترك بينهما، حيث اعترفت الأخيرة له بذلك، وأوضحت له أن صوتها في تلك الحفلات كان مُسجلاً من قبل، وليس مباشرًا.

ووصفت ” طحان ” نفسها بأنها ” شوكة في بلعوم ” الفنانة الكويتية، وفنانات آخريات.

وأكدت ميرنا أن شمس منعتها من التواصل معها، عن طريق خاصية ” البلوك ” ، مشددة على أنها ترفض أن تتم المقارنة بينهما.

وعن سؤالها بمدى علاقتها بالفنانة الإماراتية أحلام، أكدت أنها تعرفت إليها وصُدمت.

وأوضحت ” طحان ” أن أحلام ظُلمت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرة أن الكثير من الفنانات يشعرن بالغيرة من أحلام، ويتبعن خُطاها.