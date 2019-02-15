بالفيديو.. مريم حسين ترد على اتهامات تزييفها هدية عيد الحب

أميرة خالد(صدى):

ردت الفنانة المغربية مريم حسين، على تكذيب الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي لها بشأن تلقيها سيارة فارهة كهدية بمناسبة عيد الحب، مبينًا أن السيارة مستأجرة وليست هدية.

ونشرت مريم فيديو لها قالت فيه: ” أنا ماني هبلة ولا مجنونة ولا غبية إنه أنا أحط سيارة تكون سيارة إيجار عليها رقم أقصاها كنت غطيت الرقم .. ثاني شيء حساب ” استون مارتن “ دشون عليه وشفون الاستوري بتاعتهم هما جايبين لي السيارة بنفسهم. ”

يذكر أن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، قد صرح سابقًا بأن السيارة الفارهة التي تلقّتها ” حسين “، كهدية بعيد الحب أو ” الفالنتاين “، تم تأجيرها من مكتب لتأجير السيارات الفارهة بالإمارات.