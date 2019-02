بالفيديو.. مريم حسين ترد على اتهامات تزييفها هدية عيد الحب

View this post on Instagram

@queen_maryoum . مريم حسين ترد على اتهامات بشأن ”تزييفها“ هدية عيد الحب . . خرجت الفنانة المغربية مريم حسين عن صمتها لكي ترد على تكذيب الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي لها بشأن تلقيها سيارة فارهة كهدية بمناسبة عيد الحب، مبينًا أن السيارة مستأجرة وليست هدية. وتحدّت مريم في فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“ ردًا على إلحاح متابعيها، صالح الجسمي بتقديم البرهان والدليل على أن السيارة الهدية مؤجرة. وأوضحت: ”أنا ماني هبلة ولا مجنونة ولا غبية إنه أنا أحط سيارة تكون سيارة إيجار عليها رقم أقصاها كنت غطيت الرقم .. ثاني شيء حساب ”استون مارتن“ دشون عليه وشفون الاستوري بتاعتهم هما جايبين لي السيارة بنفسهم“. وتابعت: ”وغير هادا أنا ماعرف الواحد كيف يطلق إشاعة ويصدقونها.. يعني واحد انتوا عارفين أنا العدوة اللدودة ماله يطلع يتكلم إنه هالسيارة سيارة إيجار والناس قاعدة تصفقله.. خليك ريال وجيب دليل وبرهان وجيب عقد وجيب ختم ورقم السياره واسم.. صح ولا لا“. . . #إرم_نيوز #المغرب #صالح_الجسمي #إعلامي_إماراتي #عيد_الحب #سناب_شات #مريم_حسين #الإمارات #استون_مارتن #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #Aston_Martin