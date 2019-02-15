بالصور.. محام يفاجيء صديقته بطلب يدها للزواج في المحكمة

واشنطن(صدى):

فاجأ محامي صديقته بطلب يدها للزواج في أجواء غريبة، حيث أعد لها محاكمة مزيفة وسط الأهل والأصدقاء دون أن تعلم، في فلوريدا.

وظل المحامي نحو خمسة أشهر يحاول ترتيب محاكمة مزيفة ليقترح على صديقته الزواج منها، وبالفعل استطاع ذلك، وقالت صديقته لقد كانت هذه اللحظة أكبر مفاجأة لي على الإطلاق، فمن طبيعته أنه يفعل لي أشياء جميلة، ولكن هذه المرة كانت الأجمل فهو شخص عطوف للغاية.

وتابعت: “ كنت أعلم أنه يريد الزواج مني ولكنني لم أعرف أن هذه الخطوة ستأتي قريبًا، فعندما رأيت والده في دور واحد من هيئة المحلفين كذبت نفسي واعتقدت أن شخصا ما يشبهه، ولكن وجدت أصدقائي وعددًا من أقاربي فعرفت ما يحدث وسعدت للغاية. ”