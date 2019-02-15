 بالفيديو.. الشباب يهزم الوحدة بـ10 لاعبين

ماجد محمد(صدى):

نجح الشباب في التغلب على ضيفه الوحدة، بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ20 لمنافسات دوري كأس محمد بن سلمان.

وسجل لويز أنطونيو هدف الشباب الوحيد، من ركلة جزاء، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول للمباراة.

وتعرض سيباستياو دي فريتاس، لاعب الشباب، للطرد المباشر، في الدقيقة 27، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين فقط، إلا أن لاعبو الوحدة لم يستغلوا ذلك، ليتعرض الفريق للخسارة.

وقفز الشباب للمركز الثالث، بعدما وصل رصيده إلى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 31 نقطة في المركز السادس.