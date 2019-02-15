نواف العابد يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري لخضوعه لبرنامج علاجي

نواف السالم(صدى):

خضع نواف العابد، لبرنامج علاجي إثر شعوره بإلتهاب في أسفل البطن، وسيكون نواف بناءً على ذلك خارج حسابات مدير الجهاز الفني ” زوران ” في مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري المصري.

يذكر أن نادي الهلال أعلن عن ارتداء الطقم الثالث في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، المُقرر إقامتها مساء يوم غد السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود “ محيط الرعب ”، مساء غد، مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يُقام لقاء الإياب في الإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر فبراير.