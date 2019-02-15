حقيقة زيادة المبلغ المخصص لمستفيد حساب المواطن ألف ريال

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة زيادة المبلغ المخصص للمستفيد بمبلغ قدره ألف ريال.

وأكد حساب خدمة العملاء الخاص بالبرنامج، عدم صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنه في حالة وجود مستجدّات في البرنامج سيتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية.

يشار إلى أن حساب المواطن، كان قد أعلن في 10 فبراير الجاري، إيداع 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح البرنامج، أنه اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق؛ ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمال الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، وبينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.