الفنان البحريني إبراهيم بحر في ذمة الله

أميرة خالد(صدى):

انتقل الفنان البحريني، إبراهيم بحر، إلى رحمة الله، اليوم الجمعة، إذ أعلنت النجمة أبرار سبت عن وفاته.

ونشرت ” سبت ” صورته معلقةً: ” انتقل الى رحمة الله تعالى ولد عم ابوي الفنان ابرهيم خميس بحر ” ، مضيفة ” والد محمد بحر وشقيق كل من المرحومين خليفة وعلي وعيسى، الجمعة 10 جمادي الآخر 1440 الموافق 15 شباط (فبراير) 2019 ” .

وأوضحت أن ” الدفن يوم السبت ٩ صباحا في مقبرة المحرق، والتعازي من يوم السبت 16 فبراير واليومين التاليين في قاعة جمعان (أ) ” .

واختتمت: ” رحمة الله عليك استاذنا والله خبر كلش مو حللو ،، مازال يصور معانه مسلسل حكايات ابن الحداد.. طيب وحنون وخلوق وانسان جداً جداً محترم ” .