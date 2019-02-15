نشر : منذ 35 دقيقة 687 2 فيديوهات متنوعة امرآة توثق غضب زوجها بسبب التعصبي الرياضي .. اعماه التعصب الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65329 ] نشر منذ 26 دقيقة
اهبل احمق ارعن ,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله كنت من اول كذا ازعل واعصب ولكن لقيت نفسي مخطىء واني ان عصبت او زعلت ما راح استفيد اي شيء سوى الغلط بحق نفسي ويمكن بحق غيري. وغير كذا اني مو انا اللي بادفع فلوس اللاعبين ورواتب المدربين ولا النادي واذا فازوا ما اعطوني شيء ولا هم نافعيني باي شيء ومضيعة لوقتي واتوتر واعصب واتنرفز.
علشان كذا انصح نفسي وانصح الجميع ريحوا بالكم الكورة ما تسوى واذا فاز فريقك افرح بس لا تتجاوز ضد احد واذا خسر فريقك لا تزعل وكأن القيامة قامت وتعصب وتقهر روحك وتذكر بان الفلوس والمكافآت والشرهات والمعسكرات والسفريات والانبساط للاعبين والمدربين وانت مانت ما راح تكسب الا القهر والهم. واعتذر عالاطالة.