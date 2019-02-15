السومة: استطعنا التأقلم سريعًا مع المدرب وآمل التسجيل في مرمى الوصل

نواف السالم(صدى):

أوضح الكابتن عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، أن لاعبي الأهلي استطاعوا التأقلم سريعًا على خطة اللعب الجديدة مع المدرب حيث تعرفنا على المتطلبات الفنية في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي والوصل، أن الفريق ” يلعب أمام فريق قوي استطاع إقصاء الاتحاد السعودي والأهلي المصري من الأدوار التمهيدية للبطولة ” .

وأضاف : ” هناك فارق كبير بين اللعب مع المنتخب أو النادي وكان هناك ضغط مباريات متتالية خلال الفترة الماضية ” .

وتابع : ” اتمنى التسجيل في مباراة الغد حيث سجلت هدفين في مرمی المحرق البحريني ذهابا وايابا، ضمن منافسات البطولة ” .

واختتم : ” لدينا تركيز كبير على بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وكذلك البطولة الآسيوية حيث تملك جماهير كبيرة تسعى دائما للمنافسة بقوة وتحقيق البطولات ” .