بالفيديو.. راغب علامة يكشف كيف يوقع النساء في حبه

أميرة خالد(صدى):

أكد المطرب اللبناني راغب علامة أنه بدأ في مواعدة الفتيات مبكراً جداً وأنه كان يميل دائماً للفتيات اللاتي يكبرنه في العمر، فكان يعجب بفتيات في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة وهو في التاسعة من عمره.

وتابع راغب خلال استضافته في برنامج ” حكايات لطيفة ” الذي يذاع على قناة dmc، أن أكبر قصص الحب التي عاشها وكانت في فترة تقديمه أغنية ” قلبي عشقها ” كانت مع امرأة تكبره بسبع سنوات.

وأضاف ” علامة ” أنه إذا أراد أن يوقع امرأة في حبه فإنه يكتفي فقط بالنظر إليها، وعندما سألته لطيفة كيف ينظر لها داعبًا بقوله إنه له ساعة ينظر لها.