الصراع بين الريال ورابطة الليجا يبدأ من جديد بسبب بيل

ماجد محمد(صدى):

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، أن حلقة جديدة من الصراع بين نادي ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ” الليجا ” قد بدأت بعد أن تقدمت الرابطة بشكوى ضد نجم النادي الملكي، جاريث بيل، للجنة المسابقات.

وجاء ذلك على خلفية قيام اللاعب بإشارة غير أخلاقية لجماهير أتلتيكو مدريد خلال لقاء الفريقين يوم الأحد الماضي، وجاءت شكوى رابطة الدوري الإسباني بعد خمسة أيام من انتهاء المباراة التي فاز بها ريال مدريد 3 / 1، مما أثار شكوك النادي المدريدي تجاه نوايا خافيير تيباس، رئيس رابطة ” الليجا “، حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها تيباس عن مناهضته لريال مدريد بشكل واضح.

وتعتبر مشكلة بيل حلقة جديدة من الصراع بين رابطة الليجا وريال مدريد بعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين بسبب قانون الرياضة الجديد في إسبانيا وبسبب تقنية حكم الفيديو المساعد ” فار “، التي تعرضت لهجوم وانتقادات لاذعة من قبل نادي العاصمة الإسبانية، واشتعل الجدل بين ريال مدريد ورابطة الليجا في السادس من فبراير الماضي عقب هزيمة النادي الملكي بهدفين نظيفين على ملعبه أمام ريال سوسيداد.

وادعى ريال مدريد في تلك المباراة بأن لاعبه البرازيلي فينيسيوس كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، ولكن حكم اللقاء رفض احتسابها بعد لجؤه لتقنية ” فار “، مما أثار غضب قيادات ريال مدريد وانتقاداتهم ضد هذه التقنية الجديدة، وعقب تلك المباراة بأيام قليلة، اعترف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بأن فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتصل به تليفونيا للإعراب عن امتعاضه من طريقة تطبيق تقنية ” فار ” في الدوري الإسباني.