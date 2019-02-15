تذكر موقفًا قبل 16 عامًا.. شاب يطلق النار على عمه بجازان

تركي السالم(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة، تفاصيل واقعة إطلاق شاب النار على عمه الستيني في جازان، بعد عقد جلسة صلح بينهما، إذ أكدت أن الأمر يرجع إلى خلاف بينهما على توزيع التركة.

وأشارت، إلى أن الشاب طالب عمه بنصيب والده المتوفى، واتهمه بعدم إعطائه حقه، مضيفًا أن الأمر تطور لى أمور أخرى بعيدة عن الإرث تتضمنت سبًّا وقذفًا، ما نتج عنه عقد جلسة بينهما بالمحكمة، للتصالح وإقرار عدم التعرض.

وأضافت، أنهما وهما في المحكمة للصلح، تذكر الشاب موقفا حدث بينه وبين عمه قبل 16 عامًا عندما رفض الاعتراف به، ما دفعه لرفض التصالح، وخرج من المحكمة على الفور.

وكشفت أن العم ذهب للوضوء والصلاة، فيما خرج الشاب إلى مركبته وأخرج منها سلاحا ناريا وأطلق طلقتين على عمه فأصابه ببطنه.

من جانبها، باشرت باشرت الجهات الأمنية الحادث وأطاحت بالشاب الجاني، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر العم المصاب إلى المستشفى.