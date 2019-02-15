بالفيديو.. كيف هنأ طيارو خطوط المملكة المعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة التميز !

علي القحطاني(صدى):

وجه طيارون بخطوط المملكة، التهنئة لعدد من المعلمين والمعلمات بفوزهم بجوائز التعليم للتميز التي احتفلت وزارة التعليم بتوزيعها في حفل أقيم أمس الأول الأربعاء بالرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو توجيه الطيارين التهنئة للممين والمعلمات عبر مكبرات الصوت بداخل الطائرات أثناء استقلالهم رحلات الخطوط السعودية في طريق عودتهم إلى مناطقهم، ما نال استحسان ركاب الطائرات الذين بادروا بالتصفيق للمعلمين.

وهنأ كابتن إحدى الرحلات المتجهة إلى تبوك المعلمة ” فضية عودة اللبيدي المسعودي ” قائدة الابتدائية السابعة بتبوك بمناسبة فوزها في جائزة التميز عن فئة العمل التطوعي، كما عبر كابتن رحلة متجهة إلى نجران المعلمة ” نورة الصقري ” قائدة مدرسة سائلة غزال بمحافظة حبونا، إضافة إلى تهنئة كابتن آخر المعلم محمد الرويلي لحصوله على الجائزة.