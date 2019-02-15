بالصور.. شجار الأمهات على الواتس آب يتسبب في طعن سيدة

أميرة خالد(صدى):

تعرضت أم للطعن 8 طعنات في رأسها بواسطة مسمار، وذلك بعدما طردت أمًا أخرى من دردشة الأمهات الجماعية التي يناقشون فيها أحوال أبنائهم المدرسية.

وتفصيلًا، قررت الضحية حذف أم أخرى من دردشة الأمهات في روضة الأطفال في سان بطرسبرغ بروسيا، لأنها كانت عدوانية وظلت تشتكي من حياتها السيئة، ليشتعل شجار دموي بين الاثنتين على بوابات روضة الأطفال.

وزعمت الأم أنها كانت تغادر بابنتها عندما بدأت الضحية الهجوم بسحبها من شعرها، فما كان منها سوى أن استخدمت مسمار عربة الأطفال الخاصة بطفلها في الدفاع عن نفسها، حيث طعنتها 8 طعنات في رأسها، حتى تدخل المعلمون وفضوا الشباك.

وقالت الضحية إنها لم تكن أول من بدأت الهجوم، وأن الأم الآخرى هي من بدأت بتهديدها عبر رسالة قالت لها خلالها أنها ستفجر سيارتها هي وطفلها، وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث عولجت من ارتجاج، وجروح وكدمات متعددة، وتدرس الشرطة جميع ظروف النزاع.