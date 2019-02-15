بالفيديو.. ” الهريفي ” في زمانه.. طالب بحمايته من الحكام

خاص(صدى):

خرج الكابتن فهد الهريفي، لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، بمقابله للتلفزيون السعودي مع الزميل الاعلامي المخضرم جاسم العثمان.

وجاء هذا اللقاء بعد أن نجح النصر في إقصاء الاتحاد بركلات الترجيح، والتاهل لنهائي كأس الملك في العام ١٤٠٩ هجرية.

وقال ” الهريفي ” في اجابته على سؤال لـ ” العثمان ” حول خروجه مصابًا من الشوط الأول: ” ليس ذنبي.. أنا أبذل جهدي في الملعب وأبرز مهاراتي ولكن لا يوجد من يحميني داخل الملعب ” .

وتابع حديثه خلال اللقاء: ” أحمد الله أن زملائي نجحوا في الفوز ” ، متمنيًا أن يحققوا الكأس والذين حقفوه بالفوز على التعاون فيما بعد بهدفين مقابل لاشيء.