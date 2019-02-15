جوليا روبرتس تكشف عن ” منتج سحري طبيعي ” تستخدمه للعناية بجمالها

أميرة خالد(صدى):

رغم تجاوزها سن الخمسين ، إلا أن النجمة العالمية جوليا روبرتس ما زالت تتمتع بمظهر إمرأة شابة في الثلاثينات .

وكشفت جوليا في إحدى اللقاءات الإعلامية ، أن سبب نقاء بشرتها استخدامها منتجات العناية الطبيعية، التي توفر حماية مميزة للبشرة، وتحافظ على نقائها وشبابها دون أعراض جانبية خطيرة، بالمقارنة مع المساحيق الكيماوية.

وأكدت على مداومتها على زيت الزيتون، الذي لا تكتفي بوضعها في طبق السلطة، بل تستخدمه للعناية ببشرة وجهها ويديها ، بحسب موقع ” ميديكال ماترز ” .

زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تعمل على تجديد خلايا البشرة إزالة طبقات الجلد الميتة، ويمكن اعتباره منتج فعال وطبيعي للوقاية من أعراض الشيخوخة.

وإذا كانت بشرتك جافة، فربما حان الوقت للتوقف عن شراء منتجات العناية باهظة الثمن، والانتقال إلى زيت الزيتون الطبيعي لترطيب وتغذية بشرتك.