سعدون جابر يعلن عن موعد حفله الغنائي في الرياض بعد غياب 30 عاما 

أميرة خالد(صدى):

يقام مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا للفنان العراقي سعدون جابر في الرياض، وبهذا الحفل يعود الجابر إلى الغناء في المملكة بعد غياب دام نحو 30 عاما منذ آخر حفل له.

ويتزامن حفله اليوم مع حفل غنائي آخر يحييه الفنانان العراقيان كاظم الساهر وإلهام الدفعي، ضمن فعاليات شتاء طنطورة بمدينة العلا، وتبثه قناة ” MBC ” .

وكشف جابر على صفحته الرسمية على موقع ” تويتر ” عن موعد الحفل، قائلا: ” بكل شوق ولهفة سألتقي الشعب السعودي الكريم، في مدينة الرياض العزيزة ” .