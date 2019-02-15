النائب العام يوجه بالقبض على الشباب الذين ضايقوا سياح العلا
وجَّه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بإلقاء القبض على الشباب الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يضايقون بعض السياح في محافظة العلا.
ووردت توجيهات النائب العام، إلى فرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة أمس الخميس.
ومن جانبها، وجَّهت النيابة العامة بالمدينة دائرة النيابة العامة بمحافظة العلا، بالقبض على الشبان؛ لإحالتهم للتحقيق وتطبيق النظام بحقهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65316 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماهم بخير ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2645 ] نشر منذ 34 دقيقة
راحو ملح حلال فيهم
الشاعر[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 31 دقيقة
اسد عليا وبالحروب نعامة