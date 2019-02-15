النائب العام يوجه بالقبض على الشباب الذين ضايقوا سياح العلا

نايف السالم(صدى):

وجَّه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بإلقاء القبض على الشباب الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يضايقون بعض السياح في محافظة العلا.

ووردت توجيهات النائب العام، إلى فرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة أمس الخميس.

ومن جانبها، وجَّهت النيابة العامة بالمدينة دائرة النيابة العامة بمحافظة العلا، بالقبض على الشبان؛ لإحالتهم للتحقيق وتطبيق النظام بحقهم.