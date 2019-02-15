بالفيديو.. سر خاتم ” أصالة ” الغريب في حفلها بالرياض وموقفها المُحرج

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة أصالة لموقف محرج عُرض على شاشة ببرنامج ” تراندينج ” الذي بث توجهها لإحياء حفلها الثاني بالرياض .

وظهرت أصالة وهي تتعثر على سلالم المسرح ، لكنها بدت متماسكة قائلة: الأجواء باردة لكنني مشتاقة لكم وإن شاء الله ألتقي بكم مرة أخرى في أجواء دافئة .

كما أبهرت ” أصالة ” جمهورها بإطلالتها حيث ارتدت فستان أبيض طويل ، وزادت عليه خاتم فريد يتدلى منه علم المملكة مما أثار إعجاب الجمهور .

الجدير بالذكر أن الحفل أُقيم على مسرح جامعة الأميرة نورة ، وشهد حشد كبير من الجمهور .