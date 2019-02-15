مدرب الاتحاد السكندري عن ” جوميز ” : يجب الحذر منه
وجه حلمي طولان، مدرب فريق الاتحاد السكندري، لاعبي فريقه من ضرورة الحذر من خطورة مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز؛ وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غداً السبت.
حيث أشار لخطورة ” جوميز ” ، ووجه لاعبي الفريق لضرورة حسمه والحظر منه أمام المرمى.
وطلب ” طولان ” من لاعبيه، ضرورة عمل كثافة عددية في منطقة نصف الملعب، وتضييق المساحات قدر المتاح بين الخطوط، سواء في العمق أو على الأطراف.
يأتي ذلك ضمن ذهاب ربع نهائي ” كأس زايد ” للأندية الأبطال، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب ” محيط الرعب ” في العاصمة الرياض.
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