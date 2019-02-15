مدرب الاتحاد السكندري عن ” جوميز ” : يجب الحذر منه

نواف السالم(صدى):

وجه حلمي طولان، مدرب فريق الاتحاد السكندري، لاعبي فريقه من ضرورة الحذر من خطورة مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز؛ وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غداً السبت.

حيث أشار لخطورة ” جوميز ” ، ووجه لاعبي الفريق لضرورة حسمه والحظر منه أمام المرمى.

وطلب ” طولان ” من لاعبيه، ضرورة عمل كثافة عددية في منطقة نصف الملعب، وتضييق المساحات قدر المتاح بين الخطوط، سواء في العمق أو على الأطراف.

يأتي ذلك ضمن ذهاب ربع نهائي ” كأس زايد ” للأندية الأبطال، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب ” محيط الرعب ” في العاصمة الرياض.