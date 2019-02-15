البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

ولفت البنك الإسلامي إلى أنَّ الوظائف المتاحة هي

أخصائي استراتيجية الموارد البشرية والتخطيط، شريك أول أعمال الموارد البشرية، مسؤول أنظمة سويفت، أخصائي السياسات، أخصائي تحليلات المخاطر.

وأبان البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 14 مارس 2019م، موضحا أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .